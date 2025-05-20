В ГД предупредили россиян о мошеннических схемах с отключением горячей воды

Аферисты массово начали отправлять россиянам письма, в которых предлагают проверить график отключения горячей воды — таким образом они воруют персональные данные. Об этом во вторник, 20 мая, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий отметил, что в последнее время ему начали поступать жалобы от российских граждан.
— Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август, — уточнил Колунов.
В случае, если злоумышленникам все же удается украсть личную информацию, то они сразу же оформляют на жертву многочисленные кредиты, передает ТАСС.
Недавно член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также сообщил о том, что Мошенники начали звонить выпускникам и их родителям, представляясь сотрудниками Минпросвещения и убеждая пройти регистрацию на вымышленном «портале сдачи ЕГЭ».