В ГД предупредили россиян о мошеннических схемах с отключением горячей воды

Недавно член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также сообщил о том, что Мошенники начали звонить выпускникам и их родителям, представляясь сотрудниками Минпросвещения и убеждая пройти регистрацию на вымышленном «портале сдачи ЕГЭ».