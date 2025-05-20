Эксперт назвал напиток, от которого стоит отказаться при варикозе

— Кофе при варикозе следует пить с осторожностью. Основной компонент напитка — кофеин — провоцирует спазм сосудов. В умеренных количествах (до трех чашек в день) серьезных последствий обычно не возникает. Однако злоупотребление может привести не только к гипертонии, но и к прогрессированию варикоза, — пояснил Умнов.