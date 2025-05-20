Эксперт назвал напиток, от которого стоит отказаться при варикозе

При варикозном расширении вен лучше ограничить или полностью исключить кофе из рациона. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил хирург Александр Умнов. По его словам, кофеин вызывает сужение сосудов, что может усугубить проблему.
— Кофе при варикозе следует пить с осторожностью. Основной компонент напитка — кофеин — провоцирует спазм сосудов. В умеренных количествах (до трех чашек в день) серьезных последствий обычно не возникает. Однако злоупотребление может привести не только к гипертонии, но и к прогрессированию варикоза, — пояснил Умнов.
Хирург отметил, что кофеин стимулирует надпочечники, увеличивая выброс адреналина. Это повышает частоту сердечных сокращений и вызывает перераспределение кровотока — кровь оттекает от конечностей к жизненно важным органам. В результате в глубоких венах ног уменьшается объем крови, что создает риск тромбоза и воспаления сосудистых стенок.
Организм пытается компенсировать нарушение, перенаправляя кровь через поверхностные вены. Со временем это приводит к сбою в работе соединительных сосудов и повреждению клапанов, препятствующих обратному току крови. В итоге кровь застаивается, и болезнь прогрессирует.