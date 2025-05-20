Врач рассказал, когда лучше ложиться спать

«Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2−3 часа ночи, даже если спят восемт часов, часто всё равно чувствуют усталость», — сказал Мартынов.