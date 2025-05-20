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Врач рассказал, когда лучше ложиться спать

Невролог Мартынов: гормон сна начинает активно вырабатываться около 21:00.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2−3 часа ночи, даже если спят восемт часов, часто всё равно чувствуют усталость», — сказал Мартынов.

Кроме того, врач отметил, что взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна.