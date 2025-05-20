«Коммерсант»: в правительстве поддержали идею о двойных фамилиях в браке

Ранее правительство уже поддерживало инициативу об упрощении процедуры присвоения двойной фамилии при заключении брака, если такую фамилию хочет взять только один из супругов. Сейчас действующее законодательство допускает двойные фамилии только при согласии обоих супругов, а если решение принимает один, требуется отдельное обращение в ЗАГС. Депутаты предлагают устранить эти ограничения, чтобы предоставить больший выбор гражданам и снизить нагрузку на ведомства.