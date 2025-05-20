Радио «Судного дня» перед беседой Трампа и Путина передало сообщение

Есть версия, что это так называемое радио «Судного дня» — часть системы «Периметр» («Мертвая рука»), которая может автоматически запустить ядерные ракеты, если враг уничтожит все командные центры России. Иногда радиостанция передает голосовые сообщения на русском языке, смысл которых знают только посвященные.