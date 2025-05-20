Нотариус предупредила владельцев о конце гаражной амнистии

«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила нотариус агентству «Прайм».