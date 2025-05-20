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Вывоз красной икры из Хабаровского края могут запретить полностью

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал полностью запретить гражданам перевозить красную икру, даже в небольших количествах.

Источник: Freepik

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия», комментируя текущие ограничения на провоз лососевой икры авиарейсами.

Напомним, в апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий вывоз икры более 10 кг с Камчатки, Чукотки и Хабаровского края. Мера, которую предложили губернаторы регионов ДФО, направлена на борьбу с нелегальным оборотом ценных биоресурсов. Эксперимент продлится до 1 августа 2027 года.

При этом, по мнению главы Россельхознадзора, вывоз икры следует ограничить полностью. Он выразил мнение, что продукт лучше покупать в магазинах регионов, где его добывают, а не перевозить самостоятельно.

«Считаю, что объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно. Критерий в 10 кг мне непонятен. Мы давно настаиваем на полном запрете таких перемещений: это непопулярно, но минимизирует риски для граждан», — отметил Данкверт.

Отдельно глава Россельхознадзора указал на риски для здоровья из-за отсутствия контроля качества икры, перевозимой пассажирами. Он указал, что в случае введения полного запрета на перемещение икры сократится как число случаев отравления продуктом, так и государственные расходы на лечение пострадавших граждан.