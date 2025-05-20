Вывоз красной икры из Хабаровского края могут запретить полностью

«Считаю, что объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно. Критерий в 10 кг мне непонятен. Мы давно настаиваем на полном запрете таких перемещений: это непопулярно, но минимизирует риски для граждан», — отметил Данкверт.