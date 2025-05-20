За неправильную мойку авто россиянам может грозить штраф до 400 тысяч рублей

По словам парламентария, в Москве действует полный запрет на мойку автомобилей вне специально предназначенных для этого мест — на дворовых территориях, берегах рек и озер, а также в лесополосах. При этом допустимо лишь протереть стекла, фары и номерные знаки без риска получить штраф. Аналогичные правила действуют и в Московской области: за мойку машины во дворе многоквартирного дома или на улице физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а юридические — на сумму до 200 тысяч рублей.