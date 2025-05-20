За неправильную мойку авто россиянам может грозить штраф до 400 тысяч рублей

Мойка авто у водоемов может обойтись в круглую сумму.
За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что такие ограничения установлены Кодексом об административных правонарушениях, а также региональными законодательными актами.
«Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц, в зависимости от нарушения. Все остальные места, подпадающие под запрет, указываются в региональных законодательных актах, в региональных КоАП», — заявил Колунов в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, в Москве действует полный запрет на мойку автомобилей вне специально предназначенных для этого мест — на дворовых территориях, берегах рек и озер, а также в лесополосах. При этом допустимо лишь протереть стекла, фары и номерные знаки без риска получить штраф. Аналогичные правила действуют и в Московской области: за мойку машины во дворе многоквартирного дома или на улице физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а юридические — на сумму до 200 тысяч рублей.
Водители в России массово получают штрафы за нарушения правил дорожного движения по тарифам, установленным на 2024 год. С 1 января 2025 года штрафные санкции увеличились в 1,5 раза. При этом сохраняется прежний размер скидки на оплату штрафов — 50%, несмотря на то что с начала года она была уменьшена до 25%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что штрафы за нарушения, совершенные до 1 января 2025 года, должны назначаться согласно ставкам, действовавшим на момент совершения правонарушения. В случаях, когда эти условия не соблюдаются, необходимо оперативно обжаловать вынесенное постановление, подчеркнул Шапарин.