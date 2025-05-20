Россиянам объяснили, в какой одежде могут не пустить на спектакли в театр

Сегодня правила дресс-кода в театре стали мягче, однако по-прежнему придерживаются определенных традиций. Посетителей в слишком повседневной одежде могут не пустить в зал. Вход в майках, шортах, спортивной одежде и шлепанцах может быть ограничен. Об этом KP.RU рассказала стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова.