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Россиянам объяснили, в какой одежде могут не пустить на спектакли в театр

Стилист Кузнецова: Неряшливая одежда для похода в театр недопустима по этикету.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня правила дресс-кода в театре стали мягче, однако по-прежнему придерживаются определенных традиций. Посетителей в слишком повседневной одежде могут не пустить в зал. Вход в майках, шортах, спортивной одежде и шлепанцах может быть ограничен. Об этом KP.RU рассказала стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова.

— В театре рекомендуется соблюдать классический стиль: элегантное платье, костюм или вечерний комплект. Правила сейчас стали гораздо демократичнее. Однако во все времена в театре принято считать недопустимыми спортивные костюмы, сандалии, шорты, майки и одежду, которая выглядит слишком повседневно или неряшливо, — пояснила эксперт.

С собой лучше брать только самое необходимое: небольшую сумочку или клатч, билеты и программу. Не стоит приносить в зал еду, напитки (кроме воды), громоздкие вещи или большие сумки — они могут мешать другим зрителям.

Как отметила стилист, также не принято переодеваться или переобуваться в театре. Верхнюю одежду — пальто, куртки и шубы — традиционно оставляют в гардеробе. Исключение могут составить элегантные меховые горжетки, которые дополняют вечерние наряды.