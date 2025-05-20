В ГД напомнили о штрафах до 400 тысяч рублей за мойку автомобилей в неположенных местах

В Москве и Подмосковье действуют дополнительные ограничения. Мыть автомобили разрешено только в специально оборудованных местах: на лицензированных автомойках, в гаражных боксах с фильтрационными системами, на асфальтированных площадках промзон или на собственных садовых участках. При этом на дачах важно следить, чтобы сточные воды не попадали на соседние территории или дороги, также рекомендуется устанавливать специальные фильтрующие системы.