В ГД напомнили о штрафах до 400 тысяч рублей за мойку автомобилей в неположенных местах

В России действуют строгие ограничения на мойку автомобилей в природных зонах и городских территориях. Как пояснил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, Кодекс об административных правонарушениях запрещает мыть машины у водоемов, в лесополосах и других охраняемых территориях. Нарушителям-физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим — до 400 тысяч рублей.
В Москве и Подмосковье действуют дополнительные ограничения. Мыть автомобили разрешено только в специально оборудованных местах: на лицензированных автомойках, в гаражных боксах с фильтрационными системами, на асфальтированных площадках промзон или на собственных садовых участках. При этом на дачах важно следить, чтобы сточные воды не попадали на соседние территории или дороги, также рекомендуется устанавливать специальные фильтрующие системы.
«Фактически мыть машину разрешено только на лицензированных автомойках разного типа, в специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзонах, а также на территории личных садовых участков», — рассказал депутат.
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