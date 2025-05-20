Врач Махинов рассказал россиянам о первых признаках болезни Альцгеймера

Ежегодно с увеличением средней продолжительности жизни в России растет число людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Об этом рассказал невролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Константин Махинов.
По словам специалиста, одним из самых главных признаков недуга являются когнитивные нарушения. В первую очередь, пожилым людям следует обратить внимание на ухудшение памяти.
— Например, если представить память в виде ленты — с началом от момента рождения и с концом в текущем состоянии, то в первую очередь утрачивается память на текущие события (конец этой ленты) и с прогрессированием в направлении начала ленты, — добавил Махинов.
Врач также рассказал, что человек с подобной болезнью способен часто забывать недавние разговоры. Также такие люди испытывают словесные трудности и повторяют одни и те же вопросы, передает «Газета.ru».
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