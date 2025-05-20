В Мариуполе почтят память освободителей

«Да, наши военнослужащие прилагают максимум усилий, и огромное им спасибо, низкий поклон за то, что они делают, дают нам возможность восстанавливаться. Но риски есть. Видите, то на 20 километров, то на 100, то на 50, на 200, на 600 — чем дальше мы их (ВСУ — ред.) отгоняем, тем больше им дальнобойное оружие дают. Поэтому риски всегда существуют. Мы однозначно проведем это мероприятие, массовым оно, скорее всего, наверное, не будет. Но, по крайней мере, мы точно увековечим память и ребят, которые освобождали город Мариуполь, и поблагодарим строителей, которые восстанавливают город. То есть мы в эту дату обязательно соберемся», — сказал Моргун.