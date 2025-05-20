В Госдуме предложили дать беременным женщинам бесплатный проезд в такси

«Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — говорится в обращении Лантратовой к премьер-министру страны, содержание приводит РИА Новости. Также в письме подчеркивается, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка женщинам необходимы регулярные медицинские осмотры, однако поликлиники зачастую находятся на значительном расстоянии от места их проживания.