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Боец Антон Нохоев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«За ленточку» герой отправился добровольцем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Антон Нохоев из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.

Боец родился в улусе Зун-Булук деревни Отонхой в многодетной семье — из пятерых детей был самым старшим. Окончив Олойскую среднюю школу, поступил в Иркутский авиационный техникум.

— Антон для семьи был заботливым сыном, трудолюбивым, добрым, отзывчивым, очень веселым. Всегда готов был прийти на помощь родным, друзьям, — пишет в соцсетях Геннадий Осодоев.

«За ленточку» герой отправился добровольцем. Пал при выполнении боевой задачи 22 марта 2025 года. Защитника Отечества не стало в возрасте 31 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Нукутского района погиб в зоне СВО.