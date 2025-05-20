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Росфинмониторинг просит доступ к данным платежной системы «Мир»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, о чем говорится в пояснительной записке к документу.

Росфинмониторинг заинтересован в контроле над денежными потоками.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, о чем говорится в пояснительной записке к документу.

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финмониторингу с организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы ЦБ РФ и национальной системы платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО “Национальная система платежных карт”», — отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомилось ТАСС.

В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива позволит повысить эффективность выявления подозрительных операций, а также усилит контроль за финансовыми потоками внутри страны. Документ предусматривает организацию регулярного информационного обмена между Росфинмониторингом и Национальной системой платежных карт, что должно способствовать предотвращению финансовых преступлений.