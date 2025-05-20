Росфинмониторинг просит доступ к данным платежной системы «Мир»

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финмониторингу с организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы ЦБ РФ и национальной системы платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО “Национальная система платежных карт”», — отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомилось ТАСС.