NatCom: яркие полосы на Марсе образуются не из-за воды

Яркие полосы на Марсе, скорее всего, образуются в результате процессов, связанных с ветром и пылью, а не с водой, наличие которой на планете пытаются долгое время доказать учёные, написал научный журнал Nature Communications.
Издание ссылается на исследование специалистов университетов Брауна (Британия) и Берна (Швейцария). Учёные обучили нейросеть, с помощью которой удалось проанализировать более 86 тысяч снимков, полученных со спутников.
В результате они смогли составить крупнейшую карту склоновых полос, которая содержит свыше 500 тысяч объектов. Сравнив её данные с информацией о климатических и геологических особенностях Марса, исследователи пришли к выводу, что эти структуры.
чаще появляются там, где наблюдаются сильные ветра и отложения пыли.
Напомним, в апреле появилась информация, что минерал сидерит (карбонат железа), обнаруженный в породах кратера Гейла с помощью марсохода «Кьюриосити», стал важным подтверждением того, что в далёком прошлом на Красной планете могли существовать тёплые и влажные климатические условия с жидкой водой.
Учёные предполагают, что около 3,5 млрд лет назад это место было заполнено озёрной водой, а осадочные породы, такие как песчаники и аргиллиты, сформировались именно в указанный период времени.