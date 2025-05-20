Вильфанд рассказал о погоде в центре России на выходных

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Летняя погода ожидается в центре европейской России на выходных, воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу и воскресенье уже по-настоящему летняя погода. Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер», — сказал Вильфанд.
По его словам, ночью температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов, а дневные — от 21 до 26.
Синоптик отметил, что погода в мае переменчивая, поэтому нельзя быть уверенными, что такой температурный фон продержится до самого конца месяца.
«Будет понижение, но уже оно не такое существенное — не до 12−15 градусов. В любом случае, это будет уже теплая майская погода, потому что ранее очень часто погода была апрельская», — добавил метеоролог.