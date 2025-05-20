Вильфанд рассказал о погоде в центре России на выходных

«В субботу и воскресенье уже по-настоящему летняя погода. Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер», — сказал Вильфанд.