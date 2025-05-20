Хореограф Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет

В понедельник 19 мая стало известно о смерти Юрия Григоровича, легенды советской и российской хореографии. Григорович скончался на 99-м году жизни, об этом прессу информировал его помощник Александр Колесников.
Позже была названа причина смерти легендарного хореографа, балетмейстера и педагога. Сообщалось, что последние две недели балетмейстер провел в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ). Народный артист скончался от осложнений, вызванных двусторонней пневмонией.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Григоровича назвав его великим подвижником и созидателем, а также олицетворением целой эпохи в истории не только русского, но и мирового балета. Также в телеграмме президента отмечалось, что поставленные Григоровичем в Большом театре и на других сценических площадках спектакли считаются эталоном мастерства и художественного вкуса.
Напомним, о Юрии Григоровиче как о балетмейстере критики всерьез заговорили после того, как он поставил балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок» в Кировском театре (сейчас это Государственный академический Мариинский театр). Это было еще в пятидесятые годы двадцатого века. Этот спектакль считается точкой отсчета новой эры в истории русского балета.
Вскоре после «Каменного цветка» Юрий Григорович перешел в большой театр. Его постановки балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Спартак», «Раймонда», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта» и многие другие вошли в золотой фонд мирового балетного искусства. Григорович — автор восьми оригинальных балетов, а также авторской интерпретации огромного количества классических постановок, и сейчас составляющих основу репертуара Большого театра.
Подробнее о творческой биографии выдающегося российского хореографа читайте здесь на KP.RU.
Тем временем балерина Анастасия Волочкова вспомнила о последней встрече с Юрием Григоровичем, который был ее учителем. По словам Волочковой, ее не пускали в больницу к Григоровичу и она была вынуждена посещать хореографа тайно.
Премьер Большого театра Денис Родькин информировал, что прощание с Юрием Григоровичем, хореографом и народным артистом СССР состоится 23 мая. Вход будет свободным, и любой желающий сможет прийти и проститься с легендарным балетмейстером и хореографом.