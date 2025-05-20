Хореограф Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Григоровича назвав его великим подвижником и созидателем, а также олицетворением целой эпохи в истории не только русского, но и мирового балета. Также в телеграмме президента отмечалось, что поставленные Григоровичем в Большом театре и на других сценических площадках спектакли считаются эталоном мастерства и художественного вкуса.