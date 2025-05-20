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Депутат Шолохов рассказал, какие фильмы запретят в РФ из-за пропаганды чайлдфри*

В России не будут запрещать картины, в которых у главных героев нет детей — под ограничения попадут лишь те фильмы, где пропагандируется подобный образ жизни. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В России не будут запрещать картины, в которых у главных героев нет детей — под ограничения попадут лишь те фильмы, где пропагандируется подобный образ жизни. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Так, если в рамках картины персонажи не обозначают, что намеренно отказываются от рождения детей, то это не считается пропагандой.

Шолохов сравнил подобный запрет с введением ограничений на фашистскую символику. По его словам, в то время к военным фильмам также появились многочисленные вопросы, однако вскоре они прекратились — было решено ввести запрет именно на пропаганду.

— Говоря о пропаганде чайлдфри;, мы имеем в виду активное насаждение некой жизненной позиции. Если герой фильма всеми своими действиями будет пропагандировать подобный образ жизни, говоря, что это очень хорошо, то это будет пропагандой, — цитирует его слова «Национальная служба новостей».

Недавно стало известно, что Роскомнадзор не планирует блокировать фильм «Гарри Поттер» и сериал «Игра престолов» за якобы пропаганду идеологии чайлдфри*.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.