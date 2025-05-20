Депутат Шолохов рассказал, какие фильмы запретят в РФ из-за пропаганды чайлдфри*

В России не будут запрещать картины, в которых у главных героев нет детей — под ограничения попадут лишь те фильмы, где пропагандируется подобный образ жизни. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.