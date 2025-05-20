Мэр Мариуполя: в городе всё ещё находят схроны с оружием ВСУ

«До сих пор выявляют ещё схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы ещё выявляем — на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать», — сказал он.