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Мошенники требуют у россиян все деньги со счетов под видом Росфинмониторинга

Эксперт Храпунова объяснила, что расписки выманивающих деньги мошенников являются фикцией.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют еще одну легенду, чтобы выманить деньги у россиян. Они звонят жертвам под видом сотрудников Росфинмониторинга. В процессе беседы аферисты убеждают россиян снять со счетов деньги и передать якобы в это ведомство на хранение. При этом злоумышленники предлагают расписки в обмен на деньги.

«Расписки в таких ситуациях являются ничего не стоящей фикцией», — объяснила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Эксперт добавила, что сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам и не принимают у них на хранение денежные средства.

Как телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР» и почему юрист советует придумать кодовое слово для общения с родственниками, читайте здесь на KP.RU.

А вот как аферисты обманывают пожилых людей, обещая крупные выплаты и ценные подарки.