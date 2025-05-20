Мошенники требуют у россиян все деньги со счетов под видом Росфинмониторинга

Мошенники используют еще одну легенду, чтобы выманить деньги у россиян. Они звонят жертвам под видом сотрудников Росфинмониторинга. В процессе беседы аферисты убеждают россиян снять со счетов деньги и передать якобы в это ведомство на хранение. При этом злоумышленники предлагают расписки в обмен на деньги.