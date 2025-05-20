Россияне массово подают жалобы на выдачу ипотеки в Центробанк

В Центробанк за первый квартал 2025 года поступило порядка 4,6 тысячи жалоб от россиян, касающихся ипотечного кредитования. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в газете «Известия».
В материале отметили, что за год количество недовольных жителей увеличилось на 60 процентов.
Многие жалуются на семейную ипотеку — число претензий к выдаче средств по этой программе увеличилось почти в семь раз.
— Потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Это влечет увеличение цены объекта недвижимости, — уточнили в пресс-службе Банка России.
Подобную схему российские банки ввели еще в позапрошлом году. Речь идет о комиссиях для льготной ипотеки, размер которых достигал 4−10 процентов, передают в издании.
Недавно менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова рассказала, что банковские ипотечные продукты стали менее доступны для россиян не только из-за высоких процентных ставок, но и из-за значительного роста минимального размера первоначального взноса.