Дала пощечину школьнице: в отношении учительницы из Приморья возбуждено уголовное дело

В Приморье учительница дала пощечину школьнице. Теперь в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело. Ход расследования стоит на контроле в прокуратуре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 15 мая. Учитель русского языка и литературы во время урока два раза ударила девочку 2010 года рождения по лицу. Конфликт возник на фоне нарушения девочкой учебной дисциплины.
Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением).
Напомним, учительница дала пощечину школьнице в Приморье. Инцидент произошел в поселке Новодевица Хорольского района. Прокуратура провела по данному факту проверку.