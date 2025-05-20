Гособвинение требует 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба Арсланова

Генерал-полковник Халил Арсланов, бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ, может получить 19 лет лишения свободы по обвинению в особо крупных мошенничествах и взятке. Государственный обвинитель также потребовал взыскать с подсудимого штраф в размере 120 млн рублей, лишить его звания генерал-полковника и всех государственных наград. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Следствие утверждает, что Арсланов в составе преступной группы организовал заключение госконтрактов Минобороны с компанией «Воентелеком» на поставку спутникового оборудования по искусственно завышенным ценам. В результате хищений бюджету причинен ущерб в 1,6 млрд рублей. Отдельно генералу инкриминируют вымогательство 12 млн рублей у экс-директора Ярославского радиозавода.
По делу проходят еще пять фигурантов, включая полковника Павла Кутахова и военного пенсионера Игоря Яковлева. Трое обвиняемых, включая генерал-майора Александра Оглоблина (уже осужденного на 4,5 года), признали вину и дали показания в рамках досудебного соглашения.
Арсланов отвергает все обвинения. Параллельно продолжается расследование его возможной причастности к махинациям при поставках радиостанций «Азарт» для армии. Решение суда ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Приморье экс-чиновник предстанет перед судом за хищение 247 млн рублей.