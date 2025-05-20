Гособвинение требует 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба Арсланова

Генерал-полковник Халил Арсланов, бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ, может получить 19 лет лишения свободы по обвинению в особо крупных мошенничествах и взятке. Государственный обвинитель также потребовал взыскать с подсудимого штраф в размере 120 млн рублей, лишить его звания генерал-полковника и всех государственных наград. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.