Россиянам рассказали о погоде в центре России на выходных

Летняя погода ожидается в центре европейской России на предстоящих выходных, когда температура воздуха поднимется до 26 градусов, а ночью не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу и воскресенье нас ждет настоящая летняя атмосфера. В пятницу температура будет на 1 градус выше нормы, а на выходных — сразу на 4 градуса выше. Из-за повышенного атмосферного давления будет много солнечных дней, а благодаря южному ветру ночи останутся теплыми», — отметил Вильфанд.
По его прогнозам, ночью температура будет колебаться от 10 до 14 градусов, а днем — от 21 до 26 градусов.
Синоптик также подчеркнул, что погода в мае может быть переменчивой, поэтому нельзя гарантировать, что такой температурный режим сохранится до конца месяца. «Ожидается небольшое понижение температуры, но оно не будет значительным — не до 12−15 градусов. В любом случае, это останется теплой майской погодой, так как ранее мы часто наблюдали апрельские условия», — добавил метеоролог.