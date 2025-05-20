Россиянам рассказали о погоде в центре России на выходных

Синоптик также подчеркнул, что погода в мае может быть переменчивой, поэтому нельзя гарантировать, что такой температурный режим сохранится до конца месяца. «Ожидается небольшое понижение температуры, но оно не будет значительным — не до 12−15 градусов. В любом случае, это останется теплой майской погодой, так как ранее мы часто наблюдали апрельские условия», — добавил метеоролог.