Сотрудники полиции, выходящие на пенсию, смогут претендовать на выплаты на жилье: что предложили в ГД

Тот же срок в три года депутаты хотят распространить на случаи расторжения контракта или потери работы по состоянию здоровья. Однако, по словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, единовременную соцвыплату все еще не получили полицейские, которые встали в очередь 13 лет назад.