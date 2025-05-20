Сотрудники полиции, выходящие на пенсию, смогут претендовать на выплаты на жилье: что предложили в ГД

Представителям российской полиции, выходящим на пенсию после 2027 года, планируют предоставить право на получение повышенных выплат от государства. Депутаты Госдумы хотят обеспечить названных специалистов жильем сроком на три года. Предполагается, что полицейские пенсионеры будут получать выплаты на приобретение или строительство недвижимости, пишет ТАСС.
Тот же срок в три года депутаты хотят распространить на случаи расторжения контракта или потери работы по состоянию здоровья. Однако, по словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, единовременную соцвыплату все еще не получили полицейские, которые встали в очередь 13 лет назад.
«Несправедливо, что те, кто охраняет закон и порядок десятилетиями не могут добиться положенной поддержки от государства. ЛДПР предлагает решать эту проблему поэтапно. Сначала обеспечим квадратными метрами полицейских пенсионеров, которые годами тяжелой работы заслужили право на собственное жилье. Далее установим конкретный срок», — подытожил Леонид Слуцкий.
Депутаты также предлагают списать образовательные кредиты. Речь об успешно окончивших ВУЗы выпускниках.