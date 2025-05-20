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Замглавы Генштаба РФ грозит 19 лет тюрьмы: подробности

Замначальника Генштаба вооруженных сил РФ грозит суровый приговор за коррупцию.

Источник: Комсомольская правда

Экс-заместитель главы Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется во взяточничестве и мошенничестве. Ему грозит 19 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

По данным источников, гособвинение обратилось с просьбой отправить Халила Арсланова в тюрьму за мошенничество и взяточничество в особо крупных размерах. Прокурор также потребовал назначить подсудимому штраф. Его размер может составить более 120 миллионов рублей. Кроме того, гособвинение попросило лишить Халила Арсланова звания генерал-майора и присужденных ранее наград.

Суд в Москве, тем временем, выдвинул обвинение бывшему главе Binance Владимиру Смеркису. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемого арестовали.