Замглавы Генштаба РФ грозит 19 лет тюрьмы: подробности

По данным источников, гособвинение обратилось с просьбой отправить Халила Арсланова в тюрьму за мошенничество и взяточничество в особо крупных размерах. Прокурор также потребовал назначить подсудимому штраф. Его размер может составить более 120 миллионов рублей. Кроме того, гособвинение попросило лишить Халила Арсланова звания генерал-майора и присужденных ранее наград.