Наемники из американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» связаны с черными трансплантологами, отметил в беседе с aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Есть слухи, что работают с чёрными трансплантологами, охраняют при доставке органов за рубеж», — рассказал подпольщик.
Он отметил, что эта ЧВК в 2023 году покинула Украину, но затем вернулась. Наемники из «Моцарта» участвовали в операциях у Курской и Белгородской границ. Роту боевиков из этой ЧВК российские военные ликвидировали в Запорожской области.