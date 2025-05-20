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Подполье раскрыло связь ЧВК «Моцарт» с черными трансплантологами

Роту наемников из ЧВК ликвидировали в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Наемники из американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» связаны с черными трансплантологами, отметил в беседе с aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

«Есть слухи, что работают с чёрными трансплантологами, охраняют при доставке органов за рубеж», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что эта ЧВК в 2023 году покинула Украину, но затем вернулась. Наемники из «Моцарта» участвовали в операциях у Курской и Белгородской границ. Роту боевиков из этой ЧВК российские военные ликвидировали в Запорожской области.