Подполье раскрыло связь ЧВК «Моцарт» с черными трансплантологами

Он отметил, что эта ЧВК в 2023 году покинула Украину, но затем вернулась. Наемники из «Моцарта» участвовали в операциях у Курской и Белгородской границ. Роту боевиков из этой ЧВК российские военные ликвидировали в Запорожской области.