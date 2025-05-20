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Губернатор Приморья Кожемяко сказал, сколько миллиардов долларов тратят россияне в заграничных турах

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая, ФедералПресс. Россияне, которые уезжают из России в отпуск, суммарно за год тратят там более 36 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил губернатор Приморского края и глава комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко.

Источник: AP 2024

«К сожалению, пока мы вывозим из страны порядка 36,6 млрд долларов, а экспорт [туристических услуг] пока составляет 4 млрд долларов», — цитирует заявление Олега Кожемяко ТАСС.

При этом в рамках озвученных президентом России задач до 2030 года туризм должен стать одной из опорных отраслей экономики. ВВП страны должен получать от отрасли не менее 5%.

По словам Кожемяко, до 60% иностранных туристов, которые в 2024 году приехали в Россию, — граждане КНР. Всего в Россию в прошлом году приехало порядка девяти миллионов иностранных туристов.

И одна из задач, которую предстоит решить, чтобы зарабатывать на въездном туризме, — привычка китайских турфирм организовывать поездки для своих сограждан «под ключ». Компании из Китая привозят своих гидов, едут на своем транспорте — это мешает зарабатывать российской стороне. Олег Кожемяко призвал увеличить процент российского участия в туризме из-за рубежа, а также повысить узнаваемость российского туристического продукта.

Напомним, в Приморском крае для привлечения туристов как из других регионов России, так и из-за границы строят два объекта. Один из них — круглогодичный морской курорт в Хасанском округе: там будут отели, аквапарк, спа и другие виды развлечений для туристов. Второй объект возводят во Владивостоке — аквапарк и торгово-развлекательный комплекс.