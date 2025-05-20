Губернатор Приморья Кожемяко сказал, сколько миллиардов долларов тратят россияне в заграничных турах

Напомним, в Приморском крае для привлечения туристов как из других регионов России, так и из-за границы строят два объекта. Один из них — круглогодичный морской курорт в Хасанском округе: там будут отели, аквапарк, спа и другие виды развлечений для туристов. Второй объект возводят во Владивостоке — аквапарк и торгово-развлекательный комплекс.