Хабаровский край наращивает турпоток из Китая

В Хабаровске прошла сессия «Мосты дружбы» в рамках Российско-Китайского форума. Участники обсудили, как развивать туризм между странами и что нужно изменить, чтобы гостей из Китая приезжало больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На мероприятии собралось больше трех тысяч представителей туриндустрии, власти и бизнеса из России и Китая. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, Дальний Восток стал лидером по росту внутреннего турпотока в 2024 году.
За границей интерес к поездкам в Россию тоже растет. Число иностранных туристов увеличилось на 30%. Китай на первом месте: в страну приехали 1,1 миллиона туристов из Поднебесной. При этом в Хабаровском крае этот поток утроился. Регион становится важной точкой входа для гостей из Китая.
«Хабаровск стал комфортным для туристов. Готов новый международный терминал, появляются гостиницы, открываются глэмпинги», — сказал Дмитрий Вахруков.
Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, турист из Китая меняется — становится моложе, активнее, чаще ищет необычные впечатления. Теперь его интересует не столько классика, сколько природа, приключения и новые эмоции, которые можно запомнить и показать в соцсетях. Поэтому Россия должна создавать маршруты, учитывая этот запрос.
«Сейчас китайцев, которые ездят по миру, — 144 миллиона. В Россию мы принимаем лишь около одного миллиона. Потенциал огромен. И нам важно предлагать не просто тур, а опыт, связанный с культурой, природой, гастрономией», — сказал Илья Уманский.
Китайская сторона также выразила готовность к совместной работе. Мэр Народного правительства города Фуюань Чжэн Шуи рассказал, что поток туристов в приграничные районы стабильно растет. Сейчас они заинтересованы в создании совместных маршрутов с Хабаровским краем.
«Мы хотим разрабатывать продукты вместе. Китайские туристы, приезжая в Фуюань, могут легко попасть в Хабаровск. Думаем над маршрутами, в том числе безвизовыми. Для этого нужна инфраструктура. Большую роль сыграет новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Природа и культура России будут привлекательны для наших туристов», — сказал Чжэн Шуи.
Кроме сессии о туризме, форум в Хабаровске включает больше 30 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Главная тема — сотрудничество России и Китая в освоении острова Большой Уссурийский.