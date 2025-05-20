Хабаровский край наращивает турпоток из Китая

За границей интерес к поездкам в Россию тоже растет. Число иностранных туристов увеличилось на 30%. Китай на первом месте: в страну приехали 1,1 миллиона туристов из Поднебесной. При этом в Хабаровском крае этот поток утроился. Регион становится важной точкой входа для гостей из Китая.