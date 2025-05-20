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NBC Connecticut: Японский рыбак нашел останки пропавшей два года назад американки

Американская путешественница отправилась в одиночный поход по Японии — ее останки обнаружили только спустя два года после исчезновения. Об этом рассказали в NBC Connecticut.

Американская путешественница отправилась в одиночный поход по Японии — ее останки обнаружили только спустя два года после исчезновения. Об этом рассказали в NBC Connecticut.

Женщину звали Патриция Ву-Мурад, ей было 60 лет. В апреле позапрошлого года она вышла из отеля в японском городе Хигасиоми и отправилась пешком в Осаку.

После того, как туристка покинула отель, ее больше никто не видел. Поиски длились два года, однако не дали никаких результатов.

В конце прошлого года японский рыбак обнаружил у ручья рюкзак и туристические ботинки женщины. Через несколько месяцев на это же место прибыл член частной поисковой группы из США.

— Во время своего похода он обнаружил несколько личных вещей Пэтти и бедренную кость, которую доставил в полицию, — рассказали родственники Ву-Мурад.

Специалисты оперативно провели анализ ДНК, благодаря которому выяснили, что кость действительно принадлежит пропавшей путешественнице.

Что случилось с ней во время похода, до сих пор неизвестно, передают в издании.

24 февраля стало известно о том, что журналистка из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа полетела в Таиланд отмечать день рождения и спустя неделю отдыха перестала выходить на связь.