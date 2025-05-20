Мэрия Хабаровска продолжает борьбу со стихийными рынками

Так, в городском комитете по управлению Железнодорожным районом рассказали, что представители ведомства совместно с управлением торговли выезжали на улицу Жуковского в СНТ «Надежда-2». Находившихся в то время продавцов отстранили от их незаконной деятельности, составлены протоколы об административном правонарушении.