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Мэрия Хабаровска продолжает борьбу со стихийными рынками

Штрафы незаконных торговцев не пугают — они вскоре возвращаются обратно.

Источник: Комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

Представители администрации Хабаровска накануне провели очередной рейд по выявлению стихийных рынков. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», муниципальные сотрудники пресекли несанкционированную торговлю в паре районов, выезды специалистов проходили в разные дни.

Так, в городском комитете по управлению Железнодорожным районом рассказали, что представители ведомства совместно с управлением торговли выезжали на улицу Жуковского в СНТ «Надежда-2». Находившихся в то время продавцов отстранили от их незаконной деятельности, составлены протоколы об административном правонарушении.

А в Индустриальном районе в ходе рейда были закрыты 14 незаконно размещенных торговых точек. На этом стихийном рынке предлагали к продаже продукты питания и текстильные товары.

— Составлено два протокола по статье 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях, за торговлю в неустановленных для этих целей местах, — прокомментировали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Напомним, такие незаконные рынки возникают ежегодно, так как есть спрос со стороны некоторых хабаровчан. Городские власти регулярно выезжают в рейды, проводят беседы с продавцами и покупателями. Но не помогают и штрафы: торговцы вновь возвращаются на «насиженные» места.