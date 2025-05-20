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Трамп после телефонного разговора назвал Путина приятным джентльменом

Путин назвал беседу с президентом США откровенной и содержательной.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».

Кроме того, Трамп заявил, что в ходе беседы был достигнут прогресс.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сказал он.

Заявление Трампа прозвучало в ходе торжественного ужина в Белом доме, президент США выступил перед гостями.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Российский лидер назвал беседу откровенной и содержательной.

Ранее Трамп заявил, что РФ и украинская сторона скоро начнут переговоры о прекращении огня.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Российская Федерация и Соединённые Штаты могут быть и станут отличными партнёрами.