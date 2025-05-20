Возможную трагедию предотвратили сотрудники Госавтоинспекции в Комсомольске-на-Амуре

В ходе диалога с водителем полицейские почувствовали исходивший от него стойкий запах алкоголя. Сотрудники дорожно-патрульной службы предложили нарушителю на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,98 мг/л.