Возможную трагедию предотвратили сотрудники Госавтоинспекции в Комсомольске-на-Амуре

В дневное время экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, двигавшийся с нарушениями Правил дорожного движения по проезжей части.
Инспекторы увидели, что на переднем пассажирском сидении находился малолетний ребенок, который сидел без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, при проверке документов выяснилось, что 35-летний мужчина не имел при себе водительского удостоверения и действующего полиса ОСАГО.
В ходе диалога с водителем полицейские почувствовали исходивший от него стойкий запах алкоголя. Сотрудники дорожно-патрульной службы предложили нарушителю на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,98 мг/л.
На место происшествия вызвали мать ребенка для передачи ей малолетнего сына.
В ходе дальнейшей проверки по базам данных Госавтоинспекции также было установлено, что автолюбитель ранее привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду по улицам города. В отношении нарушителя составлены четыре административных протокола.
Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.