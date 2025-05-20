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Возможную трагедию предотвратили сотрудники Госавтоинспекции в Комсомольске-на-Амуре

Житель Комсомольска-на-Амуре, пренебрегая правилами дорожного движения, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и перевозил несовершеннолетнего ребенка без удерживающего устройства на переднем сидении, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Соцсети

В дневное время экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, двигавшийся с нарушениями Правил дорожного движения по проезжей части.

Инспекторы увидели, что на переднем пассажирском сидении находился малолетний ребенок, который сидел без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, при проверке документов выяснилось, что 35-летний мужчина не имел при себе водительского удостоверения и действующего полиса ОСАГО.

В ходе диалога с водителем полицейские почувствовали исходивший от него стойкий запах алкоголя. Сотрудники дорожно-патрульной службы предложили нарушителю на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,98 мг/л.

На место происшествия вызвали мать ребенка для передачи ей малолетнего сына.

В ходе дальнейшей проверки по базам данных Госавтоинспекции также было установлено, что автолюбитель ранее привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду по улицам города. В отношении нарушителя составлены четыре административных протокола.

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.