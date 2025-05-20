Часть домов в Первомайском районе Новосибирска осталась без электричества

В Первомайском районе Новосибирска несколько социальных объектов и многоквартирных домов на улицах Шукшина, Пришвина, Твардовского и Березовая остались без света. Причиной этому стало повреждение кабельной линии электропередачи, которое произошло утром 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».