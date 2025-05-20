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Часть домов в Первомайском районе Новосибирска осталась без электричества

Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Новосибирска несколько социальных объектов и многоквартирных домов на улицах Шукшина, Пришвина, Твардовского и Березовая остались без света. Причиной этому стало повреждение кабельной линии электропередачи, которое произошло утром 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

На месте уже работают специалисты. Часть потребителей получили электричество по резерву.

— Сейчас энергетики займутся поиском места повреждения с помощью специального оборудования для обследования кабеля под землей, — добавили в пресс-службе.

Затем будет необходимо раскопать землю, чтобы получить доступ к поврежденному участку кабеля и отремонтировать его. Работы могут занять несколько часов.