Бизнесмены дошли до Верховного суда из-за разногласий по поводу вебкама

Верховный суд РФ начал рассматривать необычный спор о том, можно ли считать ноу-хау информацию, которая есть в свободном доступе в интернете. Поводом стал конфликт между двумя предпринимателями, один из которых продал другому «секрет успеха» вебкам-студии за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».