Бизнесмены дошли до Верховного суда из-за разногласий по поводу вебкама

Один из бизнесменов посчитал, что его обманули, и надеется на решение ВС.
Верховный суд РФ начал рассматривать необычный спор о том, можно ли считать ноу-хау информацию, которая есть в свободном доступе в интернете. Поводом стал конфликт между двумя предпринимателями, один из которых продал другому «секрет успеха» вебкам-студии за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В ноябре 2022 года предприниматель Антон Иванов заключил договор с Сергеем Лебедевым, передав ему “уникальные знания” по организации студии для видеочатов с моделями. Стоимость ноу-хау составляла 1,59 млн рублей паушального платежа и 3% ежемесячной выручки», — пишет газета «Коммерсант».
Однако, получив доступ к материалам, предприниматель Лебедев обнаружил, что все эти сведения легко найти в интернете. Он потребовал вернуть 1,06 млн рублей (часть оплаты, которую он успел внести), но три судебные инстанции ему в этом отказали.
Ранее Арбитражный суд Республики Татарстан отклонил иск, поскольку истец получил доступ к материалам об открытии студии. По мнению суда, ноу-хау необязательно должно быть под режим коммерческой тайны. Эту позицию поддержали апелляция и окружная кассация. Теперь по жалобе бизнесмена дело рассмотрит экономколлегия ВС.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама. По мнению депутата, эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей. В результате многие молодые люди становятся заложниками аморальной индустрии, пишет телеканал RT.