Экоблогер, живший в Красноярске, попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30»

Во время пандемии на Пхукете он начал очищать пляжи от мусора и рассказывать об этом в блоге, по данным журнала. Также мужчина организовывал масштабную высадку деревьев в России и Казахстане (всего больше 200 тыс. саженцев) на местах пожаров и вырубок. Чтобы остановить поток мусора в океан, Сибирский установил на 10 реках в Таиланде, Казахстане и Малайзии безопасные для природы пластиковые конструкции, задерживающие отходы на поверхности.