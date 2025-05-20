Экоблогер, живший в Красноярске, попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30»

В рейтинге Forbes «30 до 30» в номинации «Социальные практики» оказался 29-летний экоблогер Алексей Сибирский, который родился в Бийске, но жил в разных городах, в том числе в Красноярске.
Во время пандемии на Пхукете он начал очищать пляжи от мусора и рассказывать об этом в блоге, по данным журнала. Также мужчина организовывал масштабную высадку деревьев в России и Казахстане (всего больше 200 тыс. саженцев) на местах пожаров и вырубок. Чтобы остановить поток мусора в океан, Сибирский установил на 10 реках в Таиланде, Казахстане и Малайзии безопасные для природы пластиковые конструкции, задерживающие отходы на поверхности.
«Люди нередко пишут мне, что страшно смотреть в будущее, рожать детей на пороге экологических катастроф. Я считаю, важно жить дальше и пробовать делать то, что в наших силах: сокращать количество мусора, сажать деревья. Что-то у нас обязательно получится», — цитируют экоблогера на странице рейтинга.
В прошлом году Сибирский запустил «Экоревизор» — онлайн-гид с юридическими инструкциями, что делать при обнаружении свалок, загрязнении рек или жестоком обращении с животными.