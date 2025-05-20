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Подполье: ВСУ обстреливают дома в Сумах, вынуждая людей соглашаться уехать

Из области вывезли документы, связанные с недвижимостью.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Сум принудительно эвакуируют. Как рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев, украинские военные обстреливают дома, чтобы люди соглашались уехать.

«Обстреливают дома, чтобы быстрее соглашались. Бьют по домам самых упорных. Из самих Сум суды и прокуратуру вывезли, вывозят архивы из мэрии, кадастровые документы и все, что с недвижимостью связано», — отметил он.

По словам подпольщика, тех, кто не соглашается на принудительную эвакуацию, могут расстрелять.

«Могут и расстрелять. На Донбассе расстреливали. Считают, что кто останется, тот за Россию, а значит враг», — добавил Лебедев.

Как стало известно, украинские власти объявили, что население из 202 населенных пунктов Сумской области должно покинуть территорию.