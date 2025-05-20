Трамп отказался назвать красные линии США по Украине: американский лидер объяснил, почему

А перед этим представители Украины на переговорах в Джидде обозначили свою позицию и «красные линии» по ключевым вопросам, вызвавшим разногласия с американской стороной. Отказываясь принимать действительность и положение дел на поле боя, Украина заявила, что для нее существуют определённые ограничения. Для страны не должно быть никаких ограничений по численности армии, а также не должно быть препятствий для её участия в международных организациях, включая Европейский союз и НАТО.