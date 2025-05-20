Трамп отказался назвать красные линии США по Украине: американский лидер объяснил, почему

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта.
«У меня есть определенная (красная — Прим. Ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал глава Белого дома.
Американский лидер и первые лица его администрации не раз повторяли в последнее время, что в случае отсутствия существенного прогресса в урегулировании украинского конфликта США выйдут из него.
Произошло это и после телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина минувшим вечером, за которыми следил весь мир. По окончании беседы, продолжавшейся больше двух часов, президент США заметил, что Вашингтон может уступить роль в урегулировании украинского конфликта Европе, если в процессе не будет достигнуто «существенного прогресса».
Вместе с тем, в Британии перед переговорами двух глав государств Дональду Трампу, по сути, посоветовали не пороть горячку, если по его желанию процесс мирного урегулирования не будет происходить молниеносно. Президенту США посоветовали в беседе с президентом России Владимиром Путиным проявить терпение и сосредоточиться на долгосрочных перспективах мира.
Тему так называемых «красных линий», столь популярных в последнее время не так давно поднимали и европейские чиновники, понимающие, что развитие украинского конфликта и ситуация вокруг его урегулирования идет не по их сценарию.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа заставит Трампа услышать о «красных линиях» Старого Света, правда, уточнять, в чем именно они заключаются, не стал.
А перед этим представители Украины на переговорах в Джидде обозначили свою позицию и «красные линии» по ключевым вопросам, вызвавшим разногласия с американской стороной. Отказываясь принимать действительность и положение дел на поле боя, Украина заявила, что для нее существуют определённые ограничения. Для страны не должно быть никаких ограничений по численности армии, а также не должно быть препятствий для её участия в международных организациях, включая Европейский союз и НАТО.