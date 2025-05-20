В парке имени Лазо во Владивостоке пройдёт новый этап благоустройства

В северной части парка имени Сергея Лазо в 2025 году стартует новый этап благоустройства, направленный на повышение комфорта для посетителей. Об этом сообщил глава Владивостока Константин Шестаков во время выездного совещания. По словам мэра, в частности, сохранится и обновится волейбольная площадка (там проведут подсыпку песка), а северная и южная части парка будут связаны едиными пешеходными дорожками с удобным покрытием, подходящим для прогулок с колясками.
В планах администрации столицы ДФО — установка в парке малых архитектурных форм: новых скамеек вдоль променада и шезлонгов для отдыха на песке. Также предусмотрено размещение дополнительных вышек спасателей, озеленение территории, улучшение освещения, а также обустройство туалетов и раздевалок. Особое внимание уделяется антивандальным материалам и комфортной эксплуатации объектов.
«В парке нужно сделать единое покрытие, чтобы можно было приехать сюда с семьей и прогуливаться, например, с коляской», — считает Константин Шестаков.
Кроме того, по поручению правительства Приморского края в северной части пляжа появится небольшой эллинг для хранения лодок класса «Дракон», что поддержит развитие водного спорта в парке. В рамках привлечения бизнеса на территории уже строится новый павильон кафе «Кафема» — это расширит возможности питания посетителей.
Благоустройство парка имени Сергея Лазо проводится поэтапно с 2022 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За это время обновлены входная группа, пешеходные покрытия, построены сцена и амфитеатр, установлены кабинки для переодевания и спасательные вышки. Южная часть парка уже оснащена освещением и малыми архитектурными формами, а зимой здесь работает популярный бесплатный каток.
Парк расположен в районе станции Санаторная и добраться до него можно как на общественном транспорте (электричка, автобусы), так и на личном автомобиле. В парке поддерживается чистота, проводится ежегодная антиклещевая обработка и очистка морского дна. На пляже действует запрет на костры, шашлыки и распитие алкоголя, что способствует сохранению порядка и безопасности посетителей.
Комплексное благоустройство парка имени Сергея Лазо направлено на создание комфортной и безопасной зоны отдыха с современными удобствами, что сделает его ещё более привлекательным местом для семейных прогулок и активного отдыха жителей Владивостока и гостей города.