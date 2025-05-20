В парке имени Лазо во Владивостоке пройдёт новый этап благоустройства

В северной части парка имени Сергея Лазо в 2025 году стартует новый этап благоустройства, направленный на повышение комфорта для посетителей. Об этом сообщил глава Владивостока Константин Шестаков во время выездного совещания. По словам мэра, в частности, сохранится и обновится волейбольная площадка (там проведут подсыпку песка), а северная и южная части парка будут связаны едиными пешеходными дорожками с удобным покрытием, подходящим для прогулок с колясками.