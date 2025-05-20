WFLA-TV: В США учительница совратила своего ученика в школьном классе

В американском штате Флорида задержали учительницу, которая совратила подростка. Об этом сообщили в WFLA-TV.
Педагога зовут Брук Андерсон, ей 27 лет. Она продолжительное время работала в средней школе населенного пункта Ривервью.
Полиция заинтересовалась учительницей после того, как близкий источник сообщил об ее возможных интимных отношениях с учеником.
Школьника сразу же вызвали на допрос. В ходе него подросток рассказал, что отношения у них завязались с сентября прошлого года. Интимный характер они приобрели позже, однако за непродолжительное время Андерсон успела изнасиловать ученика множество раз.
Последний эпизод случился в школьном классе перед уроками в пятницу, 16 мая. В этот же день девушку арестовали.
Офис шерифа округа Хилсборо обвинил женщину в совращении малолетнего, уточнили на телеканале.
13 мая также стало известно о том, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
Кроме того, в конце прошлого года учителя одной из школ Пензы задержали сотрудники полиции по подозрению в совращении учениц.