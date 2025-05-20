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Солдаты ВСУ хотели сжечь тела погибших сослуживцев вместе с мусором

Военные РФ обнаружили тела солдат ВСУ, сваленные вместе с грудой мусора.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обнаружили в зоне боевых действий тела бойцов Вооружённых сил Украины, сваленные вместе с грудой мусора, говорится в публикации Telegram-канала «Северный ветер».

«Побратимы этих украинских оккупантов отличились благородством — трупы своих сослуживцев они сложили в одну кучу вместе с грудой мусора», — сказано в материале.

По словам военнослужащих РФ, которые осмотрели бывшую позицию ВСУ, где были тела, они ощутили «стойкий запах бензина». При этом с момента завершения боёв прошли недели.

Российские бойцы уверены, что противник планировал сжечь тела своих военных вместе с мусором.

Тела украинских солдат эвакуировали военные РФ. В ходе эвакуации также ощущался запах бензина.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Украины избивают до смерти собственных солдат, не исполняющих приказы командования, а их тела вешают на деревьях в Белопольском районе Сумской области.