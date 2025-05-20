Во Владивостоке выявили 23 нелегальных мигранта на стройке жилого комплекса

На строительной площадке жилого комплекса во Владивостоке задержаны 30 человек. Из них 23 оказались иностранными гражданами без действующих патентов на работу. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Приморья.