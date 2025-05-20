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Во Владивостоке выявили 23 нелегальных мигранта на стройке жилого комплекса

Иностранцы трудились без разрешений.

Источник: PrimaMedia.ru

На строительной площадке жилого комплекса во Владивостоке задержаны 30 человек. Из них 23 оказались иностранными гражданами без действующих патентов на работу. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Приморья.

Проверка прошла после сигнала через анонимный чат-бот «Опер пишет». В мероприятии участвовали сотрудники полиции, бойцы отряда «Тигр-Правопорядок» и представители Ленинской прокуратуры.

Нарушителям назначено административное наказание — принудительное выдворение за пределы России по статье 18.10 КоАП РФ.

Ранее бойцы отряда «Тигр-Правопорядок» совместно с сотрудниками полиции провели проверку. В результате были задержаны 11 иностранных граждан, находившихся в Приморье с нарушением миграционного режима. Все они привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.