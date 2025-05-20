Во Владивостоке выявили 23 нелегальных мигранта на стройке жилого комплекса

На строительной площадке жилого комплекса во Владивостоке задержаны 30 человек. Из них 23 оказались иностранными гражданами без действующих патентов на работу. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Приморья.
Проверка прошла после сигнала через анонимный чат-бот «Опер пишет». В мероприятии участвовали сотрудники полиции, бойцы отряда «Тигр-Правопорядок» и представители Ленинской прокуратуры.
Нарушителям назначено административное наказание — принудительное выдворение за пределы России по статье 18.10 КоАП РФ.
Ранее бойцы отряда «Тигр-Правопорядок» совместно с сотрудниками полиции провели проверку. В результате были задержаны 11 иностранных граждан, находившихся в Приморье с нарушением миграционного режима. Все они привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.