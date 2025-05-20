Живодеров в России хотят обязать ходить к психиатру

В Госдуме предложили проводить психиатрическую экспертизу для живодеров.
Ввести обязательную судебно-психиатрическую экспертизу для людей, обвиняемых в жестоком обращении с животными, предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступил депутат Георгий Арапов от партии «Новые люди». Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”», — сказано пояснительной записке к проекту. Отмечается, что мера позволит выявлять у обвиняемых психические заболевания и своевременно начинать их лечение, снижая риск совершения тяжких преступлений в дальнейшем.
Согласно данным МВД, приведенным в сопроводительных материалах, в 2024 году в России было зарегистрировано 656 подобных преступлений. В большинстве случаев наказание ограничивалось штрафами, а назначение лечения применялось редко. Автор проекта отмечает, что суды часто не проводят психиатрическую экспертизу при отсутствии явных признаков расстройств, что снижает эффективность реагирования.