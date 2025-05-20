Живодеров в России хотят обязать ходить к психиатру

Согласно данным МВД, приведенным в сопроводительных материалах, в 2024 году в России было зарегистрировано 656 подобных преступлений. В большинстве случаев наказание ограничивалось штрафами, а назначение лечения применялось редко. Автор проекта отмечает, что суды часто не проводят психиатрическую экспертизу при отсутствии явных признаков расстройств, что снижает эффективность реагирования.