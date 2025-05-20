В Красноярске установят десять бронзовых фигурок сусликов

В десяти знаковых местах Красноярска появятся бронзовые фигурки сусликов. Как рассказали в мэрии, их установят в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Первый суслик появится в краевом центре уже 1 июня.
Согласно городской легенде, грызуны «сбежали» с Татышева и теперь ищут себе новое место. Где именно «поселятся» бронзовые суслики и как их будут звать, пока неизвестно. Горожан ждут задания и фотоконкурсы с сусликом-речником, спортсменом, художником.
Напомним, что «ЯРкие БЕРЕГА» начнутся 1 июня. Площадки проекта расположатся на Центральной и Ярыгинской набережных, набережной за сквером Энтузиастов. Также выезды будут совершаться в озеро-парк «Октябрьский», парк «Солнечная поляна», на набережную реки Кача, к стеле «Город трудовой доблести».