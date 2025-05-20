В Красноярске установят десять бронзовых фигурок сусликов

Согласно городской легенде, грызуны «сбежали» с Татышева и теперь ищут себе новое место. Где именно «поселятся» бронзовые суслики и как их будут звать, пока неизвестно. Горожан ждут задания и фотоконкурсы с сусликом-речником, спортсменом, художником.