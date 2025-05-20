Более полутысячи домов Владивостока останутся без холодной воды на 17 часов

Более пятисот адресов в центре Владивостока останутся без холодной воды в среду, 21 мая. Плановые работы на сетях водоснабжения пройдут с трёх часов ночи до восьми вечера, сообщили специалисты Примводоканала. Под отключение попали жилые дома, учреждения и предприятия от Семёновской до 3-й Рабочей — жителям советуют подготовить запас воды.