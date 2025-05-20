Более полутысячи домов Владивостока останутся без холодной воды на 17 часов

Более пятисот адресов в центре Владивостока останутся без холодной воды в среду, 21 мая. Плановые работы на сетях водоснабжения пройдут с трёх часов ночи до восьми вечера, сообщили специалисты Примводоканала. Под отключение попали жилые дома, учреждения и предприятия от Семёновской до 3-й Рабочей — жителям советуют подготовить запас воды.
Полный список адресов в алфавитном порядке:
— Авроровская: 24.
— Аксаковская: все дома.
— Аксаковский переулок: все дома.
— Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
— Башидзе: 1а.
— Бульварная: 15.
— Володарского: 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47.
— Волочаевская: 25, 25а, 28.
— Всеволода Сибирцева: 42, 46, 59, 71, 77, 105.
— Гоголя: 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 29, 33, 35, 39а, 41, 48, 54.
— Грибоедова: 42б, 46, 47, 48, 54.
— Державина: 3, 6, 7, 11−23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59.
— Железнодорожная: 3.
— Карамзина: 3, 5, 7.
— Карьерный переулок: 2, 5—9а.
— Краснознаменный переулок: 10, 12, 12/2, 29.
— Красного Знамени: 39—51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65 г, 66, 66б, 69а—77, 76а—104а, 85, 87, 91, 93, 107−115, 119, 121.
— Крылова: 58.
— Ломоносова: 5 ст. 2.
— Луцкого: 16, 21.
— Металлистов: 5, 5а, 11.
— Московская: 1.
— Некрасовская: 6а, 9−13, 29, 36−40, 46—58а, 51 В, 53, 53а, 53б, 53 В, 70—76а, 88, 88а, 90.
— Некрасовский переулок: 1−21, 6, 18, 24−32.
— Нерчинская: 2−10, 3, 10, 21−27, 32−58.
— Огарёва: 5.
— Океанский проспект: 20−40, 41, 46, 48, 81−89, 92, 94, 97−109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123 В, 129б, 131 В, 133, 135.
— Октябрьская: 2, 14—20а, 20 ст. 2.
— Отлогая: 10.
— Острякова: 1−7, 2−10.
— Партизанский проспект: 2, 2а, 3, 6−44, 9, 13−19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58 В, 59.
— Пожарского: 3а, 5.
— Пологая: 50, 53, 53а, 55, 54—68а, 63—69а, 72.
— Полонского: 7, 19, 25−33, 46.
— Прапорщика Комарова: 19—35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 62.
— Союзная: 17, 19, 20, 20а, 28, 28б, 32 В, 36, 40.
— Суханова: 1, 1а, 2—8д, 5, 5а, 7, 7а, 11−13, 39, 63.
— Толстого: 5б, 5 г, 23, 25, 27−37, 38 ст. 2, 40а, 41 В, 47.
— Томская: 6, 17а, 19, 21.
— Тургенева: 8, 11а, 11б, 12а.
— Уборевича: 13—21г, 20—30/37.
— Уткинская: 9—15а, 16—20 В, 21, 21а, 30−46, 52.
— Фонвизина: 2.
— Фонтанная: 36/38—44, 47—61а.
— Хабаровская: 2—24б, 7−19.
— Шкипера Гека: 1—15/2, 2−12.
В Примводоканале подчеркнули, что ремонт направлен на предотвращение масштабных аварий в дальнейшем. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.