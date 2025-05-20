В Хабаровском крае оштрафовали мать, выронившую ребёнка из автомобиля

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован, а по факту происшествия была начата проверка. В итоге родительницу привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за управление автомобилем без прав, нарушение правил перевозки детей и отсутствие регистрации машины.