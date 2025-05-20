В Хабаровском крае оштрафовали мать, выронившую ребёнка из автомобиля

В Николаевском районе Хабаровского края мать, перевозившая двухлетнего ребёнка без автокресла, допустила его падение на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе районной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл 19 мая в 13:00 на улице Почтовой в селе Иннокентьевка. 20-летняя жительница, управлявшая незарегистрированной Toyota Carina без водительских прав, не закрепила сына в детском удерживающем устройстве на заднем сидении. Во время движения малыш самостоятельно открыл дверь и выпал из машины.
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован, а по факту происшествия была начата проверка. В итоге родительницу привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за управление автомобилем без прав, нарушение правил перевозки детей и отсутствие регистрации машины.