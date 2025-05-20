Торговля органами: для чего на Украину вернулись наемники из ЧВК «Моцарт»

Семь наемников из американской частной военной компании «Моцарт» попали в плен к российским военным. На каких направлениях этих боевиков использовали командиры ВСУ и в каких схемах задействовали, рассказали aif.ru эксперты.
Участвуют в схемах черных трансплантологов.
Наемники из ЧВК связаны с черными трансплантологами, отметил в беседе с aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Есть слухи, что работают с чёрными трансплантологами, охраняют при доставке органов за рубеж», — рассказал подпольщик.
Как отметил в беседе с aif.ru военный историк, писатель Михаил Поликарпов, центры черной трансплантологии на линии боестолкновений в зоне СВО «крышуют» украинские спецслужбы — ГУР и СБУ. Эксперт подчеркнул имеющийся огромный спрос на человеческие органы в Европе и США.
«Не хочу сказать, что этим занимаются во всех госпиталях, но такой рынок вполне может существовать, и он большой. Ведь много украинских военных погибло, огромное количество числится пропавшими без вести. Плюс здесь еще нужно исходить из того, что в США и Европе, куда идут поставки, дефицит органов. Люди месяцами стоят в очередях на трансплантацию почки, и естественно это будет пользоваться спросом», — отметил Поликарпов.
Базируются у границы с Курской и Белгородской областями.
По словам Лебедева, наемников из «Моцарта» использовали в операциях на границах с Курской и Белгородской областями.
«Используются в основном на границе с Белгородской и Курской областями, но на запорожском направлении тоже замечены. У них своя группа дроноводов есть и вообще очень техничные», — рассказал он.
Подпольщик добавил, что эти наемники не склонны злоупотреблять алкоголем, поэтому особо не «светятся».
Роту наемников уничтожили в Запорожской области.
23 наемника из ЧВК были ликвидированы российскими военными в районе населенного пункта Новоандреевка, расположенного в Запорожской области.
«Новоандреевка. Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)», — сообщил Лебедев.