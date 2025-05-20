Торговля органами: для чего на Украину вернулись наемники из ЧВК «Моцарт»

«Не хочу сказать, что этим занимаются во всех госпиталях, но такой рынок вполне может существовать, и он большой. Ведь много украинских военных погибло, огромное количество числится пропавшими без вести. Плюс здесь еще нужно исходить из того, что в США и Европе, куда идут поставки, дефицит органов. Люди месяцами стоят в очередях на трансплантацию почки, и естественно это будет пользоваться спросом», — отметил Поликарпов.