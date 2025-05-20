«Хабаровские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Херпучи и Аян

«Хабаровские авиалинии» в июне увеличат частоту рейсов на херпучинском направлении до трёх раз в неделю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь самолёты будут летать три раза в неделю — по вторникам, средам и субботам. Билеты на рейсы 409 и 410 из Хабаровска в Херпучи и обратно уже можно приобрести в кассах, на сайте авиакомпании и на интернет-ресурсах профильных агентств. Обслуживать направление будет воздушное судно L-410.
По информации пресс-службы «Хабаровских авиалиний», кроме того, в июне будет увеличено количество полётов на аянском направлении. Ранее рейсы 403 и 404 из Хабаровска и обратно планировались по понедельникам и пятницам, но теперь решено добавить вылеты и по средам. Обслуживать пассажиров будет самолёт L-410. В настоящее время можно приобрести билеты на 4, 11, 18 и 25 июня.
РАСПИСАНИЕ:
10:30 Хабаровск — 12:20 Николаевск, 13:25 — 14:55 Аян.
15:35 Аян — 17:05 Николаевск, 17:45 — 20:00 Хабаровск.
Напомним, что ранее авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустила дополнительные полёты на июнь на охотском направлении. Рейсы 419/420 запланированы по выходным дням. До Охотска, с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре, и обратно будет летать воздушное судно Ан-24.