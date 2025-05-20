«Хабаровские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Херпучи и Аян

«Хабаровские авиалинии» в июне увеличат частоту рейсов на херпучинском направлении до трёх раз в неделю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь самолёты будут летать три раза в неделю — по вторникам, средам и субботам. Билеты на рейсы 409 и 410 из Хабаровска в Херпучи и обратно уже можно приобрести в кассах, на сайте авиакомпании и на интернет-ресурсах профильных агентств. Обслуживать направление будет воздушное судно L-410.