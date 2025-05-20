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В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей

В январе и феврале она зарегистрировала на рейсы больше пассажиров, чем могли вместить в себя самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров. Причиной этому послужили события, произошедшие в январе и феврале 2025 года. Тогда на рейсы по маршрутам Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск и Москва — Чита было зарегистрировано больше пассажиров, чем могли вместить в себя самолеты. Поэтому 19 человек получили отказ в воздушной перевозке. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По инициативе Новосибирского транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно. Ей назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, гендиректору авиакомпании было внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения приняли дополнительные меры, которые помогут избежать подобных инцидентов в будущем.