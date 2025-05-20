В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров. Причиной этому послужили события, произошедшие в январе и феврале 2025 года. Тогда на рейсы по маршрутам Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск и Москва — Чита было зарегистрировано больше пассажиров, чем могли вместить в себя самолеты. Поэтому 19 человек получили отказ в воздушной перевозке. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.